- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины, - Шольц
Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Шольца.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", — сказал Шольц в интервью телеканалу ADR.
Он добавил, что этот вопрос сейчас тщательно прорабатывается дипломатами в рамках подготовки к тому дню как война закончится.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столлтенберг заявил, что война в Украине скорее всего закончится мирными переговорами. Но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.Подписывайтесь на наш Telegram канал