Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины, - Шольц

Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Шольца.

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"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", — сказал Шольц в интервью телеканалу ADR.

Он добавил, что этот вопрос сейчас тщательно прорабатывается дипломатами в рамках подготовки к тому дню как война закончится.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столлтенберг заявил, что война в Украине скорее всего закончится мирными переговорами. Но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.