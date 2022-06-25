Война в Украине закончится путем переговоров, - генсек НАТО

Война в Украине, вероятнее всего, закончится мирными переговорами. Но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это - оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что между НАТО и Россией нет тотальной войны. По его словам, мира всегда можно достичь, если сдаться, но украинцы готовы заплатить очень высокую цену, жертвовать собой ради своей свободы и права не подчиняться власти России.

"Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", - добавил генсек Альянса.

Напомним, глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия отметил, что Украина может возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит позиции на фронте. Однако он не уточнил, о чем именно говорится, "чтобы не делиться планами с россиянами".