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Война в Украине закончится путем переговоров, - генсек НАТО
Война в Украине, вероятнее всего, закончится мирными переговорами. Но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.
"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это - оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", - сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что между НАТО и Россией нет тотальной войны. По его словам, мира всегда можно достичь, если сдаться, но украинцы готовы заплатить очень высокую цену, жертвовать собой ради своей свободы и права не подчиняться власти России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", - добавил генсек Альянса.
Напомним, глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия отметил, что Украина может возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит позиции на фронте. Однако он не уточнил, о чем именно говорится, "чтобы не делиться планами с россиянами".