Війна в Україні закінчиться шляхом переговорів, - генсек НАТО

Війна в Україні, найімовірніше, закінчиться мирними переговорами. Але спочатку Захід хоче забезпечити Києву максимально сильну переговорну позицію.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

"Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів. Наша відповідальність полягає в тому, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією. І найкращий спосіб зробити це - надати потужну військову підтримку, економічну підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії", - сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що між НАТО та Росією немає тотальної війни. За його словами, миру завжди можна досягти, якщо здатися, але українці готові заплатити дуже високу ціну, жертвувати собою заради своєї свободи та права не підкорятися владі Росії.

"Не нам вказувати їм, як далеко мають зайти їхні жертви", – додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, голова української переговорної делегації Давид Арахамія наголосив, що Україна може відновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить позиції на фронті. Однак він не уточнив, про що саме йдеться, "щоб не ділитися планами із росіянами".