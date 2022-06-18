Україна може відновити мирні переговори з Росією наприкінці серпня, - Арахамія

Глава української переговорної делегації Давид Арахамія зазначив, що Україна може поновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить позиції на фронті. Проте він не уточнив, про що йдеться, "щоб не ділитися планами з росіянами".

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"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але, я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", - додав Арахамія.

Про це Голосу Америки розповіли учасники переговорної групи з Росією – Давид Арахамія та Рустем Умеров.

Так, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили – і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.

За словами Арахамії, Україна може відновити переговори з посиленої позиції наприкінці серпня.

Нагадаємо, що в ЄС заявили про необхідність переговорів із Росією.