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Україна може відновити мирні переговори з Росією наприкінці серпня, - Арахамія
Глава української переговорної делегації Давид Арахамія зазначив, що Україна може поновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить позиції на фронті. Проте він не уточнив, про що йдеться, "щоб не ділитися планами з росіянами".
"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але, я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", - додав Арахамія.
Про це Голосу Америки розповіли учасники переговорної групи з Росією – Давид Арахамія та Рустем Умеров.
Так, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили – і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Арахамії, Україна може відновити переговори з посиленої позиції наприкінці серпня.
Нагадаємо, що в ЄС заявили про необхідність переговорів із Росією.