Макрон знову закликав Зеленського до переговорів із Росією

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна в якийсь момент має провести переговори з Росією, щоб спробувати покласти край війні між двома країнами.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Румунії, пише Reuters.

"Президенту України та його чиновникам доведеться вести переговори з Росією", - сказав Макрон, який регулярно проводить телефонні переговори з лідером країни-агресора РФ.

Президент Франції також пообіцяв зробити "все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжити переговори".

Крім того, Макрон констатував, що "географія вперта" і Росія нікуди не дінеться з континенту, і тому потрібно відновлювати дискусію.

"Але ми хочемо збудувати світ, а це означає, що в якийсь момент ми всі хочемо, щоб вогонь припинився і дискусії відновилися. Ми, європейці, ділимо континент, і географія вперта. Росія продовжує бути там. Я ніколи не поділяв зауважень, які полягали в тому, що сьогодні ми вестимемо війну з російським народом, а завтра ми захочемо його знищити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".

Такі слова лідера Франції викликали неоднозначну реакцію серед світових лідерів, а в Україні французький президент піддався критиці.

Раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".