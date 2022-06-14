Франція наростила постачання російського газу - ЗМІ

На тлі спроб Євросоюзу зменшити залежність від російських енергоносіїв Франція збільшила імпорт газу з РФ після початку повномасштабної російсько-української війни. Про це повідомляє британська газета The Daily Express.

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Зазначається, що, за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), Франція, Бельгія та Нідерланди закупили російське паливо за пільговими цінами. У звіті сказано, що з квітня по травень Франція імпортувала десять партій зрідженого природного газу (ЗПГ) та інших енергоносіїв на суму майже 900 мільйонів євро.

У виданні наголошують, що, на думку експертів, з огляду на залежність ЄС від російського газу, "блок фактично фінансує війну в Україні" .

Варто зауважити, що Німеччина "не відстає" від Франції: ФРН у січні-квітні 2022 року збільшила імпорт товарів та продуктів із Росії на 60%, постачання не зменшувалося після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в нинішніх реаліях його країна готова відмовитися від російського газу, тому він особисто наполягатиме на введенні ембарго. При цьому в Євросоюзі заявили, що розпочали підготовку до відмови від російського газу.