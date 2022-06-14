Франция нарастила поставки российского газа - СМИ

На фоне попыток Евросоюза снизить зависимость от российских энергоносителей Франция увеличила импорт газа из РФ после начала полномасштабной российско-украинской войны. Об этом сообщает британская газета The Daily Express.

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Отмечается, что, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), Франция, Бельгия и Нидерланды закупили российское топливо по льготным ценам. В отчете сказано, что с апреля по май Франция импортировала десять партий сжиженного природного газа (СПГ) и других энергоносителей на сумму почти 900 миллионов евро.

В издании подчеркивают, что, по мнению экспертов, учитывая зависимость ЕС от российского газа, " блок фактически финансирует войну в Украине".

Стоит заметить, что Германия "не отстает" от Франции: ФРГ в январе-апреле 2022 года увеличила импорт товаров и продуктов из России на 60%, поставки не уменьшались после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго. При этом в Евросоюзе заявили, что начали подготовку к отказу от российского газа.