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Германия увеличила импорт из России на 60% на фоне войны, — посол Украины в ФРГ
В январе-апреле 2022 года Германия увеличила импорт товаров и продуктов из России на 60%, поставки не уменьшались после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter.
За первые четыре месяца 2022 года РФ заработала на экспорте в Германию на 6 млрд евро больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Отметим, что, по информации агентства Reuters, ключевой импортер российского газа в Германию компания Uniper осуществила первый платеж за российский газ по новой схеме, предложенной страной-агрессором РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
31 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.