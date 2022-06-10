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Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% на тлі війни, - посол України у ФРН
У січні-квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт товарів та продуктів із Росії на 60%, постачання не зменшувалися після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у своєму Twitter.
За перші чотири місяці 2022 РФ заробила на експорті до Німеччини на 6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Зазначимо, що за інформацією агентства Reuters, ключовий імпортер російського газу до Німеччини компанія Uniper здійснила перший платіж за російський газ за новою схемою, запропонованою країною-агресором РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
31 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ з так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.
Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.