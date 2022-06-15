Макрон снова призвал Зеленского к переговорам с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в какой-то момент должна будет провести переговоры с Россией, чтобы попытаться положить конец войне между двумя странами.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию, пишет Reuters.

"Президенту Украины и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", — сказал Макрон, регулярно проводящий телефонные переговоры с лидером страны-агрессора РФ.

Президент Франции также пообещал сделать "все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжить переговоры".

Кроме того, Макрон констатировал, что "география упряма" и Россия никуда не денется с континента, и поэтому нужно возобновлять дискуссию.

"Но мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился и дискуссии возобновились. Мы, европейцы, делим континент, и география упряма. Россия продолжает быть там. Я никогда не разделял замечаний, которые заключались в том, что сегодня мы будем вести войну с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить", - заявил он.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое решение конфликта".

Такие слова лидера Франции вызвали неоднозначную реакцию среды мировых лидеров, а в Украине французский президент подвергся критике.

Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".