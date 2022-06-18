Украина может возобновить мирные переговоры с Россией в конце августа, - Арахамия

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия отметил, что Украина может возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит позиции на фронте. Однако он не уточнил, о чем именно говорится, "чтобы не делиться планами с россиянами".

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"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - добавил Арахамия.

Об этом Голосу Америки рассказали участники переговорной группы с Россией – Давид Арахамия и Рустем Умеров.

Так, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы – и когда российские войска вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля.

По словам Арахамии, Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа.

Напомним, что в ЕС заявили о необходимости переговоров с Россией.