- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина может возобновить мирные переговоры с Россией в конце августа, - Арахамия
Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия отметил, что Украина может возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит позиции на фронте. Однако он не уточнил, о чем именно говорится, "чтобы не делиться планами с россиянами".
"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - добавил Арахамия.
Об этом Голосу Америки рассказали участники переговорной группы с Россией – Давид Арахамия и Рустем Умеров.
Так, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы – и когда российские войска вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Арахамии, Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа.
Напомним, что в ЕС заявили о необходимости переговоров с Россией.