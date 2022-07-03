Німеччина обговорює із союзниками гарантії безпеки для України, - Шольц

Німеччина обговорює із союзниками гарантії безпеки для України після закінчення війни з Росією. Про це пише Reuters із посиланням на слова Шольца.

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"Ми обговорюємо з близькими друзями питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, якби хтось був членом НАТО", - сказав Шольц в інтерв'ю телеканалу ADR.

Він додав, що це питання зараз ретельно опрацьовується дипломатами у рамках підготовки до того дня, як війна закінчиться.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столлтенберг заявив, що війна в Україні швидше за все закінчиться мирними переговорами. Але спочатку Захід хоче забезпечити для Києва якнайсильнішу переговорну позицію.