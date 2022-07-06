- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, - Шольц
Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7, куди, окрім Німеччини, входять США, Канада, Японія, Франція, Італія та Великобританія.
Про це розповів канцлер ФРН Олаф Шольц, відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі у середу, 6 липня.
"Питання про те, як це може бути організовано, обговорюється між країнами G7, а також тими, хто готовий дати такі гарантії. Німеччина - одна з цих країн", - сказав канцлер.
Зазначається, що Олаф Шольц знову пообіцяв надати Україні довгострокові гарантії безпеки – але не в сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу. Як конкретно можуть мати такі гарантії, зараз обговорюється з іншими державами та Україною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, ці гарантії можуть бути аналогічні положенням 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО, у сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу на країну і наголосив, швидше за все вони мають бути адаптовані до "конкретної ситуації".
Шольц не став конкретнішим, а лише пояснив, що завжди можна застосувати "високоефективні санкції", запроваджені проти Росії ЄС, США та іншими західними країнами після вторгнення в Україну.
На початку липня Німеччина вже повідомляла про обговорення із союзниками гарантії безпеки для України після закінчення війни з Росією. За словами канцлера, це питання зараз ретельно опрацьовується дипломатами у рамках підготовки до того дня, як війна закінчиться.