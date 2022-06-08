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НАТО допустил ошибку, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году, - бывший генсек Альянса
Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен признал, что Альянс допустил ошибку, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году.
Об этом Расмуссен рассказал в интервью американскому журналу Foreign Policy.
"Оглядываясь назад, мы допустили ошибку много лет назад. Первая ошибка была еще в 2008 году, когда у нас был саммит НАТО в Бухаресте, на котором мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Но мы не могли договориться о предоставлении им так называемого плана действий по членству", - сказал он.
По его словам, этот раскол внутри НАТО дал неверный сигнал президенту РФ Владимиру Путину, который через несколько месяцев после этого в августе 2008 года напал на Грузию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы также допустили ошибку в 2014 году после незаконного присоединения Россией Крыма к Российской Федерации, где мы ввели некоторые санкции. Но это были мягкие санкции. И все это создавало у Путина впечатление, что он может почти без каких-либо затрат продолжать захват земли силой. Итак, мы сделали много ошибок. Мы были слишком наивны слишком долго", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что 42% украинцев считают приемлемым отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от таких стран как США, Великобритания, Германия, Франция. В то же время 39% считает, что только вступление в НАТО сможет гарантировать Украине безопасность.