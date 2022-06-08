НАТО припустилося помилки, не надавши Україні та Грузії ПДЧ у 2008 році, - колишній генсек Альянсу

Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен визнав, що Альянс припустився помилки, не надавши Україні та Грузії ПДЧ у 2008 році.

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Про це Расмуссен розповів в інтерв'ю американському журналу Foreign Policy.

"Озираючись назад, ми припустилися помилки багато років тому. Перша помилка була ще у 2008 році, коли у нас був саміт НАТО в Бухаресті, на якому ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Але ми не могли домовитися про надання їм так званого плану дій щодо членства", - сказав він.

За його словами, цей розкол усередині НАТО дав невірний сигнал президентові РФ Володимиру Путіну, який за кілька місяців після цього в серпні 2008 року напав на Грузію.

"Ми також припустилися помилки в 2014 році після незаконного приєднання Росією Криму до Російської Федерації, де ми ввели деякі санкції. Але це були м'які санкції. І все це створювало у Путіна враження, що він може майже без будь-яких витрат продовжувати захоплення землі силою. Отже, ми зробили багато помилок. Ми були надто наївні надто довго", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що 42% українців вважають за прийнятну відмову України від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки від таких країн як США, Великобританія, Німеччина, Франція. Водночас, 39% вважає, що лише вступ до НАТО зможе гарантувати Україні безпеку.