В НАТО есть неформальная договоренность не поставлять Украине некоторые виды вооружений, - СМИ

Члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с страной-агрессором РФ из-за поставок оружия Украине, организация откажется от полной поддержки своих партнеров.

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Об этом сообщает DPA.

Как пишет издание, между странами НАТО существуют неформальные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину некоторые виды вооружений. В частности, западные танки и боевые самолеты.

Такие договоренности обусловлены тем, чтобы риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и страной-агрессором Россией был сведен к минимуму.

"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись", - отмечает издание.

В НАТО заявили, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Однако, по словам дипломатов, они пока придерживались неформальных договоренностей еще и потому, что в случае нападения России, они не получат полной поддержки своих партнеров по Альянсу.

Как отмечает издание, Польша именно поэтому отказалась от поставки Украине истребителей МиГ-29 советского производства

"Анализ рисков при поставках вооружений в Украину постоянно обновляется. Соответственно, нельзя исключать, что в какой-то момент Киев получит и западные боевые танки и истребители", - резюмирует издание.

Отметим, что из-за вторжения РФ в Украину Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО. Чтобы обезопасить себя эти страны решили заключить с Великобританией соглашения, согласно которым они получат помощь, если РФ развяжет войну против них.