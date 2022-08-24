Боррель ожидает обсуждения гарантий безопасности для Украины для недопущения новой войны

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечает, что для предотвращения новой войны в Украине после завершения нынешней стоит задуматься о международных гарантиях ее безопасности. Об этом он написал в своем блоге на сайте Европейской службы внешних связей.

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Глава ведомства, в частности, сообщил, что на следующей неделе в Праге пройдет заседание министров иностранных дел и обороны стран ЕС, которые "должны посмотреть, что еще мы можем сделать" с точки зрения поддержки Украины и увеличения стоимости этой войны для России.

В частности, по его словам, будет обсуждаться вопрос о визовой политике в отношении граждан РФ и возможной учебной миссии ЕС для украинских вооруженных сил.

Боррель добавил, что в ближайшие недели международному сообществу придется придерживаться тройной стратегии - поддерживать Украину, оказывать давление на Россию и решать более масштабные проблемы, связанные с последствиями войны, и эти вопросы будут в центре дискуссий на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 13 сентября.

"В более долгосрочной перспективе возникает также вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопрос о гарантиях безопасности", - указал глава европейской дипломатии.

Член Еврокомиссии добавил, что нынешняя война является не только лишь европейской - как с точки зрения задействованных принципов, так и с точки зрения ее конкретных последствий.

"В мире, где более крупная страна может просто вторгнуться к своему соседу и таким вопиющим образом нарушить принцип неприменения силы, все будут в меньшей безопасности. Эта война посылает огромные волновые эффекты по всему миру. Самое поразительное, что цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. И, как обычно, те, кто меньше всего может справиться, несут на себе наибольшее бремя", - отметил он.

По словам Борреля, в День независимости Украины и через шесть месяцев после начала российского вторжения лучший сигнал, который может дать ЕС, заключается в продолжении ее поддержки.

"Да, ближайшие недели и месяцы будут очень сложными. В первую очередь для украинцев, которые расплачиваются жизнью, но и для всех остальных европейцев. Но мы не можем сократить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее братской демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности", - считает он.

Глава европейского дипломатического ведомства подчеркнул, что страны ЕС должны быть готовы заплатить эту цену - "цену за нашу общую свободу и нашу общую безопасность".

Напомним, что в мае Украина объявила о создании группы по разработке гарантий ее безопасности, которую возглавили руководитель Офиса президента Андрей Ерман и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Пока никаких конкретных наработок они не представляли. В последнем сообщении от ОП по этой теме от 16 августа Ермак заявлял, что "непростая работа продолжается", прогнозируя при этом появление проекта документа уже в ближайшее время.

При этом вопрос о предоставлении Украине международных гарантий безопасности взамен ее членству в НАТО украинская сторона активно поднимала непосредственно перед российским вторжением в феврале. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял о переговорах о предоставлении Украине таких гарантий с обеспечением международного финансирования ее Вооруженных сил.