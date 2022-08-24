Борель очікує на обговорення гарантій безпеки для України для недопущення нової війни

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель зазначає, що для запобігання нової війни в Україні після завершення нинішньої варто задуматися про міжнародні гарантії її безпеки. Про це він написав у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

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Глава відомства, зокрема, повідомив, що наступного тижня у Празі пройде засідання міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС, які "мають подивитися, що ще ми можемо зробити" з точки зору підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії.

Зокрема, за його словами, обговорюватиметься питання про візову політику щодо громадян РФ та можливу навчальну місію ЄС для українських збройних сил.

Боррель додав, що найближчими тижнями міжнародній спільноті доведеться дотримуватися потрійної стратегії - підтримувати Україну, чинити тиск на Росію і вирішувати масштабніші проблеми, пов'язані з наслідками війни, і ці питання будуть у центрі дискусій на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью -Йорку 13 вересня.

"У більш довгостроковій перспективі виникає також питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, а й запобігти початку нової через кілька місяців або років. Це включає важливі питання про те, як дати Україні можливість захищатися, а також питання про гарантії безпеки", - зазначив голова європейської дипломатії.

Член Єврокомісії додав, що нинішня війна є не тільки європейською - як з точки зору задіяних принципів, так і з точки зору її конкретних наслідків.

"У світі, де більша країна може просто вторгнутися до свого сусіда і таким кричущим чином порушити принцип незастосування сили, всі будуть у меншій безпеці. Ця війна посилає величезні хвильові ефекти по всьому світу. Найдивовижніше те, що ціни на енергоносії та продукти харчування злетіли до небес. І, як завжди, ті, хто найменше може впоратися, несуть на собі найбільший тягар", - зазначив він.

За словами Борреля, у День незалежності України та через шість місяців після початку російського вторгнення найкращий сигнал, який може дати ЄС, полягає у продовженні її підтримки.

"Так, найближчі тижні та місяці будуть дуже складними. Насамперед для українців, які розплачуються життям, але й для всіх інших європейців. Але ми не можемо скоротити наші зобов'язання або послабити нашу рішучість, навіть коли ціна зростає. На карту поставлено майбутнє братерської демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки", - вважає він.

Глава європейського дипломатичного відомства наголосив, що країни ЄС мають бути готові заплатити цю ціну - "ціну за нашу спільну свободу та нашу спільну безпеку".

Нагадаємо, що у травні Україна оголосила про створення групи з розробки гарантій її безпеки, яку очолили керівник Офісу президента Андрій Єрман та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Поки що жодних конкретних напрацювань вони не представляли. В останньому повідомленні від ОП на цю тему від 16 серпня Єрмак заявляв, що "непроста робота триває", прогнозуючи при цьому появу проекту документа вже найближчим часом.

При цьому питання щодо надання Україні міжнародних гарантій безпеки замість її членства в НАТО українська сторона активно порушувала безпосередньо перед російським вторгненням у лютому. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв про переговори щодо надання Україні таких гарантій із забезпеченням міжнародного фінансування її Збройних сил.