США не погоджуються надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, в якому вона їх просить, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що США не погоджуються надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, в якому вона їх просить. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на інтерв'ю Зеленського американському телеканалу CBS.

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Відповідаючи на запитання про те, чи американський лідер Джо Байден давав якісь тверді обіцянки, що США та НАТО не дозволять війні в Україні повторитися знову, Зеленський заявив:

"Я хотів би подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Проте Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна поки що не отримала гарантій і від інших країн.

Нагадаємо, що Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібен колективний договір безпеки з усіма сусідами та провідними країнами світу, включаючи США, Францію, Німеччину, а також Туреччину, з якою Україна межує через Чорне море.

Причому ще за тиждень до масштабного військового вторгнення Росії в Україну президент також пропонував дати гарантії безпеки України поза НАТО із забезпеченням міжнародного фінансування українських Збройних сил.