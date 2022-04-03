США не соглашаются предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, в котором она их просит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что США не соглашаются предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, в котором она их просит. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на интервью Зеленского американскому телеканалу CBS.

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Отвечая на вопрос о том, давал ли американский лидер Джо Байден какие-то твердые обещания, что США и НАТО не позволят войне в Украине повториться снова, Зеленский заявил:

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина пока не получила гарантий и от других стран.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что Украине нужен коллективный договор безопасности со всеми соседями и ведущими странами мира, включая США, Францию, Германию, а также Турцию, с которой Украина граничит через Черное море.

Причем еще за неделю до масштабного военного вторжения России в Украину президент также предлагал дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования украинских Вооруженных сил.