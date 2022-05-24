Україна оголосила про створення групи з розробки гарантій її безпеки: співголовою буде екс-генсек НАТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у рамках Світового економічного форуму, який відбувається у швейцарському Давосі, передає прес-служба президента. За словами Єрмака, цю групу очолять він та колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи", – зазначив голова ОП.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 42% українців вважають прийнятною відмову України від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки від таких країн як США, Великобританія, Німеччина та Франція.

Зазначимо, що на початку квітня президент Володимир Зеленський заявляв, що учасниками колективної угоди про гарантії безпеки України, що розробляється, гіпотетично готові стати щонайменше сім іноземних держав. Водночас він наголошував на неготовності поки що надати гарантії безпеки Україні з боку США у тому вигляді, в якому їх хоче отримати сама Україна.

Місяцем раніше він ініціював розробку документа про надання гарантій безпеки для України з боку ядерних держав, включаючи Росію, а також країн-сусідів України, включаючи Туреччину, що призвело б до завершення війни РФ проти України.

При цьому передбачалося, що при укладанні такої угоди Україна повернеться до позаблокового статусу та відмовиться від прагнення вступити до НАТО. Підписувати ж якийсь двосторонній договір із РФ, який поклав би кінець війні, Україна відмовляється вже протягом двох місяців.

Нагадаємо також, що 5 квітня український президент виступив на засіданні Ради безпеки ООН, де жорстко розкритикував нездатність цієї організації реагувати на війни у світі, та ініціював термінове проведення у Києві глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки, а також відкриття в українській столиці структури ООН, яка б відповідала за запобігання збройним конфліктам.