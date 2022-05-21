Зеленський розповів, як просувається робота щодо створення договору про гарантії безпеки України

Під час інтерв’ю українським журналістам президент України Володимир Зеленський розповів, що договір безпеки України передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії.

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"Сьогодні ми розглядаємо коло гарантій безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проект. Ми його розробили. Щось подобається, щось не подобається. Ми як українці дуже хочемо, вони як європейці занадто скептичні. Тому десь посередині ми знайдемо відповідь. Вона (безпека) важлива. Тому нам потрібно, щоб у парламенті держав-гарантів проголосували за цей документ. Міжнародний договір – ось що потрібно Україні", - зазначив він.

З його слів, договір безпеки України передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії.

"Сьогодні ми дійшли того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки – без Росії… На сьогодні – це один договір. Він зараз розглядається і окремо має бути двостороння розмова з РФ, з президентом Російської Федерації. Що буде після того, як ми це підпишемо, яким буде цей договір, ми подивимося. Буде потім зустріч чи не буде", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна хоче повернути усі окуповані міста, але Росія не хоче повертати нічого. За його словами, війна буде кривавою, але закінчиться дипломатичним шляхом.