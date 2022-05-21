Зеленский рассказал, как продвигается работа о создании договора о гарантиях безопасности Украины

Во время интервью украинским журналистам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что договор безопасности Украины предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России.

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"Сегодня мы рассматриваем круг гарантий безопасности из государств-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали. Кое-что нравится, кое-что не нравится. Мы как украинцы слишком хотим, они как европейцы слишком скептичны. Поэтому где-нибудь по середине мы найдем ответ. Она (безопасность) важна. Потому нам нужно, чтобы в парламенте государств-гарантов проголосовали за этот документ. Международный договор – вот что нужно Украине", - отметил он.

По его словам, договор безопасности Украины предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России.

"Сегодня мы пришли к тому, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности – без России… На сегодняшний день – это один договор. Он сейчас рассматривается и отдельно должен быть двусторонний разговор с РФ, с президентом Российской Федерации. Что будет после того, как мы это подпишем, каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет потом встреча или не будет", - добавил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам, война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем.