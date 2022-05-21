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Зеленский рассказал, как продвигается работа о создании договора о гарантиях безопасности Украины
Во время интервью украинским журналистам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что договор безопасности Украины предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России.
"Сегодня мы рассматриваем круг гарантий безопасности из государств-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали. Кое-что нравится, кое-что не нравится. Мы как украинцы слишком хотим, они как европейцы слишком скептичны. Поэтому где-нибудь по середине мы найдем ответ. Она (безопасность) важна. Потому нам нужно, чтобы в парламенте государств-гарантов проголосовали за этот документ. Международный договор – вот что нужно Украине", - отметил он.
По его словам, договор безопасности Украины предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России.
"Сегодня мы пришли к тому, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности – без России… На сегодняшний день – это один договор. Он сейчас рассматривается и отдельно должен быть двусторонний разговор с РФ, с президентом Российской Федерации. Что будет после того, как мы это подпишем, каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет потом встреча или не будет", - добавил президент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам, война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем.