Зеленський ініціював глобальну конференцію в Києві з переформатування ООН, а поки вимагає позбавити РФ права вето в Раді безпеки

Президент Володимир Зеленський 5 квітня виступив через відеозв'язок на засіданні Ради безпеки ООН, на якому жорстко розкритикував нездатність цієї організації реагувати на війни у світі та ініціював термінове проведення у Києві глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки та відкриття в українській столиці структури ООН, яка відповідала б за запобігання збройним конфліктам.

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На думку українського президента, в якості найбільш термінового і необхідного зараз для світової безпеки кроку Радбезу ООН слід позбавити Росію права вето на його рішення - як країни, що порушила базові принципи організації. Публікуємо пряму промову глави держави:

• Чим це (військові злочини російської армії - Delo.ua) відрізняється від того, що робили терористи ІДІЛ на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Ради безпеки ООН... [РФ] провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки та Азії і закінчиться масштабним хаосом у країнах, де стабільність продовольчих цін - базовий фактор внутрішньої безпеки. То де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає. То де той мир, заради гарантування якого створювалася ООН? Це очевидно, що ключовий інститут світу, який повинен забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати.

• У чому мета нашої організації? У тому, щоб підтримувати мир та примушувати до миру. А зараз Статут ООН порушується буквально з першої статті. А якщо так, то який сенс у інших статтях?

• Упевнений, що в цьому (розслідуванні військових злочинів - Delo.ua) має бути зацікавлена і кожна держава в системі ООН. Для чого? Щоб раз і назавжди покарати того, хто вважає себе привілейованим, безкарним, а значить показати й усім іншим потенційним військовим злочинцям світу, що вони також будуть неминуче покарані: якщо карають того, хто найбільший, то буде покараний кожен.

• Якщо це продовжуватиметься, то фіналом буде те, що кожна з держав зможе розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, не на міжнародні інституції. ООН можна просто закрити. Пані та панове, чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь – "ні", то діяти потрібно зараз, діяти терміново. Потрібно терміново повертати силу Статуту ООН, потрібно терміново реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті, щоб була справедлива представленість у Раді безпеки всіх регіонів світу. Потрібно терміново примушувати агресора до миру, потрібна рішучість.

• Ланцюжок масових вбивств - від Сирії до Сомалі, від Афганістану до Ємену та Лівії мав би бути зупинений, і вже давно, якщо чесно. Якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв'язану нею війну, що перестала б існувати, а після неї був би гарантований чесний мир, то світ точно змінився б. І тоді, можливо, не було б війни в нас, у моїй країні, проти нашого народу... Але світ дивився і не хотів бачити ані окупації Криму, ані раніше війни проти Грузії, а не ще раніше відчуження від Молдови цілого Придністровського регіону, і того, як Росія готувала ґрунт для інших та інших конфліктів поблизу своїх кордонів.

• Як це зупинити? Терміново притягувати російських військових та тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за військові злочини на території України. Кожен, хто віддавав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиниться під трибуналом, який має бути аналогічним до Нюрнберзького процесу. Я хочу нагадати дипломатам Росії, що після Другої світової війни покарання не оминуло таку людину як фон Ріббентроп, і хочу також нагадати архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало й Адольфа Айхмана. Ніхто з винних не сховається, ніхто!

• Головне – що зараз час сформувати систему, стрижнем якої є ООН. Щоб це зробити, пропонуємо скликати глобальну конференцію, ми просимо зробити це вже у мирному Києві, щоб визначитися, як ми реформуватимемо глобальну систему безпеки, як реально гарантуватимемо непорушність загальновизнаних кордонів та цілісність держав, як утверджуватимемо верховенство міжнародного права.

• Наразі цілком очевидно, що цілей, які закладалися в Сан-Франциско у 1945 році при створенні глобальної міжнародної організації з безпеки, не досягнуто, і досягти їх без реформ неможливо. А значить, ми повинні зробити все, що від нас з вами залежить, щоб передати наступним поколінням дієву ООН з можливістю превентивно реагувати на виклики безпеки, а значить, і гарантувати мир, запобігати агресії та примушувати агресорів до миру, мати рішучість та можливість карати, якщо принципи миру порушуються.

• Винятків, привілеїв більше не повинно бути. Усі мають бути рівними – всі учасники міжнародних відносин, незалежно від економічної сили, географічної площі та індивідуальних амбіцій. Домінуючою має стати сила миру, сила справедливості та безпека, про що людство завжди і мріяло.

• Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої безпеки. Як офіс у Женеві спеціалізується на правах людини, як офіс у Найробі – на захисті навколишнього середовища, так офіс у Києві, офіс U24, може спеціалізуватися на превентивних заходах для підтримки миру.

• Якби кожен раз, коли є така потреба, кожен у світі мав упевненість, що допомога прийде, світ був би однозначно безпечнішим. Тому (через організовану Україною евакуацію людей з афганського Кабула перед його захопленням талібами - Delo.ua) Україна має моральне право пропонувати реформу світової безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не лише у щасті, а й у темні часи.

• Зараз ми потребуємо рішень від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти ці рішення, то ви можете зробити дві речі - або відстороніть Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни... або покажіть, як можна переформатуватися та працювати реально заради миру. Або якщо ваш діючий формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі - тільки саморозпуск. Я впевнений, що ви можете обійтися без третього варіанту.

Нагадаємо, що раніше українська сторона ініціювала лише розробку документа про надання гарантій безпеки самій Україні як нейтральній позаблоковій країні з боку ядерних держав, включаючи Росію, та, можливо, інших великих країн, а також країн-сусідів України, що призвело б до завершення війни РФ проти неї.

Підписувати якийсь двосторонній договір із РФ, який поклав би кінець війні, Україна відмовляється. При цьому мову щодо розробки глобальних документів вона раніше не вела.

За словами глави української делегації на переговорах з Росією Давида Арахамії, потенційними гарантами безпеки України погодилися стати принаймні Німеччина, Італія та Туреччина. Водночас українська влада констатує неготовність поки що надати гарантії безпеки Україні з боку ключового гравця - США.