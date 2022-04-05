"Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, а рішення щодо Криму не відкладатиметься на 15 років", — Зеленський відповів на всі спірні питання

Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю українським журналістам. Глава держави уточнив позицію України у найскладніших для країни питаннях.

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Зокрема, гарант наголосив, що зараз Україна не має наміру погоджуватися на так званий позаблоковий статус. Тобто, повідомлення про те, що українська сторона нібито готова відмовитися від євроатлантичних ініціатив, не відповідають дійсності.

"Якщо завтра нам серйозно запропонують вступити до НАТО - будемо вступати. Але цього не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", - констатував президент.

Зеленський: Крим – це українська територія

За підсумками переговорів російської та української делегацій у Стамбулі 29 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що в окремому пункті договору пропонується зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.

При цьому Зеленський наголосив, що питання Криму не відкладатимуться на 15 років . За його словами, ця домовленість означає, що протягом цього часу Україна та Росія будуть змушені знайти рішення дипломатичним шляхом, але це може статися "хоч завтра".

"10-15 років – це деякий формат пропозицій з боку України. Я думаю, десь стільки ж відсотків – 10-15% – що Росія на це погодиться, тому що 10-15 років – це не про те, щоб не піднімати це питання. Це домовленість сторін, які протягом 10 років мають вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Тобто якщо ми беремо з вами дипломатичний шлях — це формат, який пропонується. Не вирішувати це зараз, а вирішити хоч завтра протягом цього часу", - пояснив гарант.

Крім того, під час інтерв'ю Зеленський повідомив, що влада України розпочала збір інформації та пошук людей, причетних до тортур громадян України під час війни, розв'язаної Росією проти України. У свою чергу Європа створить спільну комісію, яка займатиметься притягненням до відповідальності російських злочинців.