Генсек НАТО заявив, що розуміє розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розуміє розчарування президента України Володимира Зеленського, проте при цьому в черговий раз повторив, що війна, на думку альянсу, не повинна вийти за межі України.

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Про це Єнс Столтенберг сказав в ефірі ARD, повідомляє Tagesschau.

Столтенберг при цьому заявив, що НАТО підтримуватиме Україну фінансово.

"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку, Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", — сказав він.

Також Столтенберг вважає, що через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, має заплатити "високу ціну" за війну.

Генсек НАТО додав, що союзники Альянсу тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією у 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ".

"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни із вторгненням військ президента Путіна", — сказав Столтенберг.

Водночас, за його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб цей конфлікт не вийшов за межі України.

Варто зазначити, що влада України останнім часом висловлює певне розчарування недостатністю дій НАТО та окремих країн-членів альянсу у зв'язку з російською військовою агресією проти України.

Зокрема, як першочергова вимога з української сторони звучить заклик встановити безпольотну зону в повітряному просторі країни, що передбачає, зокрема, що НАТО зможе збивати російські літаки, які в нього залітатимуть. Таке рішення нівелювало б перевагу російських сил у повітрі, проте водночас створило б загрозу прямого зіткнення сил НАТО з РФ.

Незважаючи на систематичне висловлювання відмови з боку альянсу, українська влада, у тому числі особисто президент Володимир Зеленський, як і раніше, продовжує наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.

При цьому 90% українців, за даними опитування "Рейтингу" 8-9 березня, вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи ввести безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що не варто це робити.