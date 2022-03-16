Польща представила НАТО проект миротворчої місії в Україні: "Така вже реалізована у Косові"

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі з колегами з інших країн НАТО представив їм запропонований Польщею проект миротворчої місії в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як йдеться у повідомленні польського Міноборони, така зустріч відбулася 16 березня у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі та була присвячена ситуації у східній частині Європи в умовах агресії РФ проти України та її наслідків для євроатлантичної безпеки.

Блащак констатував, що серед країн-союзників по НАТО є єдність в оцінці російської агресії, у тому числі щодо визнання факту участі в ній Білорусі, яка дозволяє обстрілювати українські міста зі своєї території.

Проте, за словами, польського міністра, в альянсі немає єдиної думки про те, які кроки слід зробити, щоб зупинити російське вторгнення, у зв'язку з чим це питання і стало предметом обговорення.

Міністр також дав зрозуміти, що віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський, який напередодні відвідував Україну разом з прем'єрами самої Польщі, а також Словенії та Чехії, доніс цей проект і до української влади.

"Зі свого боку, я представив проект, про який учора говорив віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський під час свого візиту до Києва. Я представив цей проект союзникам, щоб вони розглянули питання про те, чи можна і яким чином сформулювати миротворчу місію в Україні. Нагадаю, що така місія реалізована в Косові. Звичайно, це непросто, це питання обговорюватиметься, але воно викладене на стіл", - сказав Блащак.

Зазначається, що глава Міноборони Польщі взяв участь у двох засіданнях Північноатлантичної ради. Перше пройшло за участю представників України, Грузії, Фінляндії, Швеції та Європейського союзу й було присвячено поточній ситуації з безпекою та підтримкою України, друге – лише за участю представників 30 країн військового блоку та стосувалося його адаптації у сфері стримування та оборони.

"Це була підготовка до саміту в Мадриді, який відбудеться в червні цього року. Ми обговорили документ, представлений генеральним секретарем НАТО. Ми все ще працюємо над цим. Сподіваюся, його буде прийнято лідерами країн НАТО. Ми концентруємося на зміцненні східного флангу НАТО. Це також необхідність, яку чітко формулює Польща - щоб відлякати агресора, забезпечивши безпеку Північноатлантичного альянсу", - сказав міністр.

Як зазначають у польському відомстві, Блащак також провів двосторонні зустрічі з головами оборонних міністерств інших країн, зокрема Франції, Канади, Литви та Данії, та поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Наша позиція відома і однозначна: Україну треба підтримувати, бо вона наш сусід. За двадцять кілометрів від польського кордону бомби впали на навчальний центр у Яворові. У неділю я говорив про це під час свого виступу, тож у нас війна на кордонах Республіки Польща. Наше завдання – підтримати сусідів, які постраждали від російської агресії. Санкції проти Росії мають бути максимально жорсткими", - наголосив він.

Зазначимо, що у згаданому Косові з червня 1999 року, коли звідти за підсумками війни було виведено силові структури тодішньої Союзної Республіки Югославія, діють міжнародні миротворчі сили KFOR під проводом НАТО. На піку активності їх контингент сягав 50 тисяч осіб із 39 країн (нині беруть участь лише 28), у тому числі країн, які не є членами альянсу.

Зокрема, у KFOR досі бере участь Україна з контингентом із 40 миротворців (із загальної чисельності місії на даний момент 3770 осіб). Зазначимо, що всі вони у зв'язку з війною в Україні 7 березня були відкликані згідно з указом президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 3 березня Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій та влад інших країн із закликом вжити всіх необхідних заходів для введення на територію України миротворчих сил.