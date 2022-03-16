Польша представила НАТО проект миротворческой миссии в Украине: "Такая уже реализована в Косово"

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на встрече с коллегами из других стран НАТО представил им предлагаемый Польшей проект миротворческой миссии в Украине.

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Как говорится в сообщении польского Минобороны, такая встреча прошла 16 марта в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и была посвящена ситуации в восточной части Европы в условиях агрессии РФ против Украины и ее последствий для евроатлантической безопасности.

Блащак констатировал, что среди стран-союзников по НАТО есть единство в оценке российской агрессии, в том числе в вопросе признания факта участия в ней Беларуси, которая позволяет обстреливать украинские города со своей территории.

Однако, по словам, польского министра, в альянсе нет единого мнения о том, какие шаги следует предпринять, чтобы остановить российское вторжение, в связи с чем этот вопрос и стал предметом обсуждения.

Министр также дал понять, что вице-премьер-министр Ярослав Качиньский, посещавший накануне Украину вместе с премьерами самой Польши, а также Словении и Чехии, донес этот проект и до украинских властей.

"Со своей стороны я представил проект, о котором вчера говорил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский в ходе своего визита в Киев. Я представил этот проект союзникам, чтобы они рассмотрели вопрос о том, можно ли и каким образом сформулировать миротворческую миссию в Украине. Напомню, что такая миссия реализована в Косово. Конечно, это непросто, этот вопрос будет обсуждаться, но он выложен на стол", - сказал Блащак.

Отмечается, что глава Минобороны Польши принял участие в двух заседаниях Североатлантического совета. Первое прошло с участием представителей Украины, Грузии, Финляндии, Швеции и Европейского союза и было посвящено текущей ситуации с безопасностью и поддержке Украины, второе - только с участием представителей 30 стран военного блока и касалось его адаптации в области сдерживания и обороны.

"Это была подготовка к саммиту в Мадриде, который состоится в июне этого года. Мы обсудили документ, представленный генеральным секретарем НАТО. Мы все еще работаем над этим. Надеюсь, он будет принят лидерами стран НАТО. Мы концентрируемся на укреплении восточного фланга НАТО. Это тоже необходимость, которую четко формулирует Польша - чтобы отпугнуть агрессора, обеспечив безопасность Североатлантического альянса", - сказал министр.

Как указывают в польском ведомстве, Блащак также провел двусторонние встречи с главами оборонных министерств других стран, в том числе Франции, Канады, Литвы и Дании, и пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

"Наша позиция известна и однозначна: Украину надо поддерживать, потому что она наш сосед. В двадцати километрах от польской границы бомбы упали на учебный центр в Яворове. В воскресенье я говорил об этом во время своего выступления, так что у нас война на границах Республики Польша. Наша задача – поддержать соседей, пострадавших от российской агрессии. Санкции против России должны быть максимально жесткими", - подчеркнул он.

Отметим, что в упомянутом Косово с июня 1999 года, когда оттуда по итогу войны были выведены силовые структуры тогдашней Союзной Республики Югославия, действуют международные миротворческие силы KFOR под руководством НАТО. На пике активности их контингент доходил до 50 тысяч человек из 39 стран (ныне участвуют лишь 28), в том числе стран, не являющихся членами альянса.

В частности, в KFOR до сих пор участвует Украина с контингентом из 40 миротворцев (из общей численности миссии на данный момент в 3770 человек). Отметим, однако, что все они в связи с войной в Украине 7 марта были отозваны согласно указу президента Владимира Зеленского.

Напомним при этом, что 3 марта Верховная Рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций, другим международным организациям и властям других стран с призывом принять все необходимые меры для введения на территорию Украины миротворческих сил.