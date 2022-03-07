Косово отменяет визовый режим для украинцев и готово принимать беженцев

Власти частично признанной Республики Косово решили пропускать граждан Украины в безвизовом порядке транзитом с возможностью получить разрешение остаться на длительный период в качестве беженцев. Об этом сообщила в ходе отчета перед парламентским комитетом по иностранным делам и делам диаспоры глава местного МИД Доника Гервала-Шварц.

"Граждане Украины на границе с Косово могут въезжать без виз, но те, кто хочет остаться в Косово, будут обязаны обратиться в компетентные органы для получения вида на жительство", - заявила она, не раскрыв, однако, более полной информации об этом решении.

Министр также сообщила, что на текущей неделе подаст запрос правительству Косово о принятии конкретных мер по обеспечению приема 5 тысяч беженцев из Украины.

Отметим, что на прошлой неделе косовский парламент принял резолюцию в поддержку Украины и ее народа в сопротивлении российской агрессии, призвав, в частности, правительство Косово выделить специальный фонд для помощи Украине и, в случае необходимости, обеспечить жильем 5 тысяч беженцев.

На сегодня в Косово в составе миротворческой миссии КФОР несут службу 40 украинских военных. Помимо них, как отметила Гервала, косовские власти готовы, в частности, принять 20 украинских журналистов с семьями.

"Мы прекрасно осознаем, что наш вклад скромен. В сотрудничестве с международными и местными ассоциациями журналистов мы показали готовность принять 20 украинских журналистов вместе с их семьями и помимо жилья создать условия для занятия их своей профессией. Все мы понимаем, что помимо военной битвы, информационная битва также очень велика, и она ведется в основном через фейковые новости, в чем Россия является чемпионом", - сказала она.

Глава МИД добавила также, что Косово обратилось к КФОР и НАТО с просьбой закрыть косовское воздушное пространство для российских самолетов и что эта просьба, по ее словам, рассматривается. Ранее на такой шаг пошли все страны Европы, за исключением Сербии, а также Боснии и Герцеговины (в составе которой существует Республика Сербская). Однако косовские власти не могут принимать такое решение самостоятельно.

"Согласно Кумановскому соглашению, этот вопрос находится не в компетенции Косово, а командующего КФОР, и нам сказали, что КФОР совместно с НАТО рассматривает нашу просьбу. Нам обещали КФОР и представители США, что воспримут нашу просьбу серьезно, и мы ожидаем результатов в ближайшие дни", - добавила Гервала.

Напомним, что визовый режим для граждан многих стран мира, включая Украину, был введен косовскими властями с 1 июля 2013 года. До этого посещать Косово безвизово могли граждане любой страны. При этом сейчас все прочие европейские страны, включая страны Балкан, являются для украинцев безвизовыми, в связи с чем визовый режим в Косово доныне вызывал определенные неудобства при перемещении между соседними с ним балканскими странами.