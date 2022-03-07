Косово скасовує візовий режим для українців і готове приймати біженців

Влада частково визнаної Республіки Косово вирішила пропускати громадян України в безвізовому порядку транзитом з можливістю отримати дозвіл залишитися на тривалий період в якості біженців. Про це повідомила під час звіту перед парламентським комітетом із закордонних справ та справ діаспори голова місцевого МЗС Доніка Гервала-Шварц.

"Громадяни України на кордоні з Косово можуть в'їжджати без віз, але ті, хто хоче залишитися в Косово, будуть зобов'язані звернутися до компетентних органів для отримання посвідки на проживання", - заявила вона, не розкривши, однак, більш повну інформацію про це рішення.

Міністр також повідомила, що цього тижня подасть запит уряду Косова щодо вживання конкретних заходів щодо забезпечення прийому 5 тисяч біженців з України.

Зазначимо, що минулого тижня косовський парламент ухвалив резолюцію на підтримку України та її народу у спротиві російській агресії, закликавши, зокрема, уряд Косова виділити спеціальний фонд для допомоги Україні та у разі потреби забезпечити житлом 5 тисяч біженців.

На сьогодні у Косові у складі миротворчої місії КФОР служать 40 українських військових. Крім них, як зазначила Гервала, косовська влада готова, зокрема, прийняти 20 українських журналістів із сім'ями.

"Ми чудово усвідомлюємо, що наш внесок скромний. У співпраці з міжнародними та місцевими асоціаціями журналістів ми показали готовність прийняти 20 українських журналістів разом з їхніми сім'ями та, окрім житла, створити умови для зайняття їх своєю професією. Усі ми розуміємо, що крім військової битви, інформаційна битва також дуже велика, і вона ведеться здебільшого через фейкові новини, у чому Росія є чемпіоном", - сказала вона.

Глава МЗС додала також, що Косово звернулося до КФОР та НАТО з проханням закрити косовський повітряний простір для російських літаків і що це прохання, за її словами, розглядається. Раніше на такий крок пішли всі країни Європи, крім Сербії, а також Боснії та Герцеговини (у складі якої існує Республіка Сербська). Проте косовська влада не може приймати таке рішення самостійно.

"Згідно з Кумановською угодою, це питання знаходиться не в компетенції Косова, а командувача КФОР, і нам сказали, що КФОР спільно з НАТО розглядають наше прохання. Нам обіцяли КФОР і представники США, що сприймуть наше прохання серйозно, і ми очікуємо на результати найближчими днями", - додала Гервала.

Нагадаємо, що візовий режим для громадян багатьох країн світу, включаючи Україну, було запроваджено косовською владою з 1 липня 2013 року. До цього відвідувати Косово безвізово могли громадяни будь-якої країни. При цьому зараз усі інші європейські країни, включаючи країни Балкан, є для українців безвізовими, у зв'язку з чим візовий режим у Косово дотепер викликав певні незручності при переміщенні між сусідніми з ним балканськими країнами.