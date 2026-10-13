Схема на 3,5 млн грн: суд анулював спецдозвіл на видобуток бурштину на Рівненщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора довели у Верховному Суді незаконність результатів аукціону з продажу спеціального дозволу на користування бурштиноносними надрами. Через спотворення торгів державний бюджет недоотримав щонайменше 3,5 млн грн.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Йдеться про спеціальний дозвіл на розробку ділянки надр "Нетреба", розташованої у Вараському районі Рівненської області. Площа родовища перевищує 106 гектарів, а його поклади бурштину мають високу комерційну цінність.

Схема із фіктивною конкуренцією

Аукціон із продажу права на користування ділянкою відбувся ще у січні 2021 року. Під час судового розгляду прокурори довели, що два підприємства-учасники торгів були пов’язані між собою та дістали фіктивну конкуренцію.

У ході аукціону одна з компаній запропонувала за спецдозвіл понад 4 млн грн, однак одразу після завершення торгів безваріантно відмовилася від підписання підсумкового протоколу. У результаті право на видобуток перейшло до другого учасника змови, який запропонував за 106 га бурштиноносних земель лише 300 тис. грн.

Замість прозорої конкурентної боротьби відбулися узгоджені дії учасників, що призвели до штучного заниження підсумкової вартості лота. Факт порушення законодавства про захист економічної конкуренції також офіційно підтвердив територіальний орган Антимонопольного комітету України (АМКУ).

15 вересня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення, а попередні судові рішення — без змін.

Таким чином, остаточно визнано недійсними як договори купівлі-продажу спеціального дозволу, так і сам спецдозвіл на користування надрами ділянки "Нетреба". Право на видобуток бурштину, отримане за наслідками маніпулятивних торгів, повністю скасоване.

Нагадаємо, у квітні 2025 року господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами бурштиноносної ділянки "Нетреба"в Рівненській області.