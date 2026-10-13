Схема на 3,5 млн грн: суд аннулировал спецразрешение на добычу янтаря в Ровенской области

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора доказали в Верховном Суде незаконность результатов аукциона по продаже специального разрешения на пользование янтарными недрами. Из-за искажения торгов государственный бюджет недополучил не менее 3,5 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Речь идет о специальном разрешении на разработку участка недр "Нетреба", расположенного в Варасском районе Ровенской области. Площадь месторождения превышает 106 гектаров, а его залежи янтаря обладают высокой коммерческой ценностью.

Схема с фиктивной конкуренцией

Аукцион по продаже права на использование участка состоялся еще в январе 2021 года. В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что два предприятия-участника торгов были связаны между собой и получили фиктивную конкуренцию.

В ходе аукциона одна из компаний предложила за спецразрешение более 4 млн грн, однако сразу после завершения торгов безвариантно отказалась от подписания итогового протокола. В результате право на добычу перешло ко второму участнику сговора, предложившему за 106 га янтарноносных земель только 300 тыс. грн.

Вместо прозрачной конкурентной борьбы произошли согласованные действия участников, приведшие к искусственному занижению итоговой стоимости лота. Факт нарушения законодательства о защите экономической конкуренции также подтвердил территориальный орган Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

15 сентября 2026 г. Верховный Суд в составе коллегии судей оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения, а предыдущие судебные решения — без изменений.

Таким образом, окончательно признаны недействительными как договоры купли-продажи специального разрешения, так и само спецразрешение на пользование недрами участка "Нетреба". Право на добычу янтаря, полученное по результатам манипулятивных торгов, полностью упразднено.

Напомним, в апреле 2025 года хозяйственный суд города Киева признал недействительными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами янтарного участка "Нетреба" в Ровенской области.