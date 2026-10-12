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Госгеонадра продают месторождения на 25% дешевле: что выставили на повторные аукционы

недра
В Украине продают новые участки для добычи янтаря и песка / Depositphotos

Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении 20 октября 2026 повторных торгов по продаже пяти специальных разрешений на пользование недрами.

Как пишет Dilo, об этом сообщает издание NADRA.INFO.

Стартовая стоимость всех лотов снижена на 25% по сравнению с начальной ценой первых торгов, не состоявшихся 1 октября.

Месторождение глины, суглинка и песка

Среди предлагаемых объектов – участок Западного Краснопольского (Михайловского) месторождения в Сумской области. Лотный объект содержит залежи тугоплавкой глины, суглинка и каолинистого песка.

Стартовая цена спецразрешения составляет 1,56 млн грн. Инициатором проведения торга выступило ООО "Керамейя" бизнесмена Ивана Телющенко.

Янтарные участки

Основную часть выставленных лотов составляют месторождения янтаря в Ровенской области.

  • Самым дешевым является спецразрешение на участок Озерная 14 со стартовой ценой 1,22 млн грн, инициатором аукциона для которой является ООО "Амбер ЛР" Василия Червинки.
  • Также повторно выставлен участок Пята со стартовой стоимостью 8,52 млн грн (инициатор - ООО "Стоун-Ком" Кристины Вертипорох и Марины Степанюк) и участок Нивец-77 с начальной ценой 7,63 млн грн, торги по которому инициировало ООО "Земли Полесья".
  • Самым дорогим лотом повторных аукционов стал янтарный участок Себек в Ровенской области. Стартовая цена спецразрешения на разработку этого месторождения определена на уровне 11,47 млн грн, а инициатором торгов также выступила компания "Амбер ЛР"

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.

Автор:
Татьяна Бессараб

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