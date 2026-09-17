Семь янтарных участков в Ровенской области выставили на аукцион за более 44 млн грн

Государственная служба геологии и недр Украины выставила на аукцион семь специальных разрешений на пользование недрами с залежями янтаря в Сарненском районе Ровенской области. Суммарная стартовая стоимость лотов превышает 44 млн грн., а торги запланированы на 1 октября 2026 года.

Как пишет Dilo, о свидетельствуют торги на Prozorro.Продажи .

Янтарь на 44 млн грн

Государственная служба геологии и недр Украины выставила на электронные торги семь специальных разрешений на пользование недрами с залежями янтаря в Сарненском районе Ровенской области. Суммарная стартовая стоимость лотов превышает 44 млн грн.

Аукционы пройдут 1 октября 2026г. Прием заявок от потенциальных участников продолжается.

Самая высокая стартовая цена установлена для спецразрешения на участок "Себек" – около 15,29 млн грн.

Еще два лота имеют стартовую стоимость более 10 млн. грн. Спецразрешение на участок "Пятая" выставили за 11,36 млн грн, а на "Нивецк-77" – за 10,17 млн грн.

Стартовые цены остальных четырех спецразрешений составляют:

"Сохи-1" – 2,1 млн грн;

"Кривицкая Первая" – 2,7 млн грн;

"Озерная 14" – 1,6 млн грн;

"Беловеж" - 775 тыс. грн.

Что получат победители аукционов

Согласно данным системы Prozorro.Продажи, победители торгов получат специальные разрешения на геологическое изучение недр , в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с последующей добычей полезных ископаемых.

Срок действия каждого разрешения составит восемь лет.

Окончательная стоимость спецразрешений будет определяться по результатам электронных торгов и будет зависеть от конкуренции между участниками.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.