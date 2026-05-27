В Ровенской области продали янтарный участок: победитель заплатит более 3,8 млн грн

В Ровенской области на аукционе Prozorro со второй попытки продали спецразрешение на пользование янтарным участком "Грицки-2" в Сарненском районе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

В Ровенской области со второй попытки продали спецразрешение на пользование янтарным участком в Сарненском районе. Победителем аукциона стало ровенское ООО "Агромехтрейд", предложившее за право добычи более 3,8 млн грн.

Торги прошли 22 мая на платформе Prozorro. Стартовая цена лота составила 3,3 млн грн. Согласно условиям, победитель получает право в течение пяти лет осуществлять геологическое изучение участка "Грицки-2" с последующей добычей полезных ископаемых.

О победителе и предыдущих торгах

Победителем торгов стало ООО "Агромехтрейд". По данным аналитической платформы YouControl, компания зарегистрирована в Киеве в апреле 2020 года и специализируется на добыче минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений.

Уполномоченным лицом предприятия Ярослав Богельский.

Госгеонадра впервые выставили спецразрешение на пользование участком "Грицки-2" на аукцион 25 марта 2026 года. Тогда победу одержало ООО "Голден Велл" Тимура Шевченко со ставкой 8 млн грн. В торгах также участвовали ООО "Гид Групп" Олега Коваля, ООО "Агромехтрейд" Ярослава Богельского и ООО "Полесская добывающая компания" Ольги Соломчук.

Впрочем, ни победитель первого аукциона, ни участник, занявший второе место, не выкупили спецразрешение. ООО "Голден Велл" потеряло право на получение разрешения из-за неуплаты обязательных платежей, а ООО "Гид Групп" отказалось подписывать протокол торгов. В результате обе компании лишились гарантийных взносов по 1 млн грн, после чего Госгеонадра объявили повторный аукцион.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.