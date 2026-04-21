Янтарный рынок Украины 2024: пять компаний обеспечили почти три четверти всей добычи

В 2024 году в Украине 17 компаний-недропользователей добыли 42,72 тонны янтаря-сырца. Пять крупнейших компаний обеспечили 74% всего объема добычи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

В ответ на запрос издания Государственная служба геологии и недр Украины отмечает, что добыча производилась на территории трех областей. Ровенская область стала лидером, обеспечив 30,79 тонн добычи, Волынская область – 6,75 тонн, Житомирская область – 5,17 тонн.

Пять компаний добыли более 31,6 тонн янтаря, что составляет 74% от общего объема в год. В список ведущих предприятий вошли:

ООО "Бурпром" - 7,83 т;

ООО "Амберкинг" - 7,69 т;

КП "Волыньприродресурс" - 6,75 т;

ООО "Деревообрабатывающая Евролес" - 5 т;

ООО "Земресурсинвест" - 4,34т.

Также значительные объемы добыли следующие компании: ООО "Технострой" (2,99 т), ООО "Солнечное ремесло" (2,61 т), ООО "Электрон Стоун" (2,48 т), ООО "Бизнес Элит Груп ЛТД" (1,54 т) и ООО "Книстер Груп" (0,41 т).

Что касается контроля за деятельностью компаний, то "Бурпром" и "Земресурсинвест" связывают с группой семьи бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского. По данным YouControl, их конечными бенефициарными владельцами отмечены Ольга Рудьковская, Олег Богельский и Сергей Рудьковский.

ООО "Амберкинг" контролирует Роман Руденко. КП "Волыньприродресурс" находится в собственности Волынского областного совета, а руководителем является Анатолий Анатольевич Капустюк. Совладельцами ООО "Деревообрабатывающая Евролес" указаны Максим Григорьев с долей 21%, Бахруз Ахмедов (20%), Зоряна Олехнович (20%), Дмитрий Микосянчик (20%) и Дмитрий Берег (19%).

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины объявила новые аукционы по продаже спецразрешений на пользование недрами, в том числе на добычу янтаря на участке Облако 2 в Ровенской области . Торги назначены на 5 мая 2026 года.