Янтарь, подземные воды и песок: девять спецразрешений на пользование недрами выставили на аукцион

добыча, недра
Новые аукционы Госгеонадр: девять спецразрешений разыграют в мае / Depositphotos

Государственная служба геологии и недр Украины объявила о новых аукционах по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Торги назначены на 5 мая 2026 г. года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что торги пройдут в электронной системе АО "Прозорро.Продажи". Предложения принимаются с 17 апреля по 4 мая .

Песок

  • Белгород-Днестровское месторождение   (северный участок) в Одесской области . Стартовая цена   1 459 861,51 грн. Инициатор аукциона – ООО "Лиман ЛТД Плюс"   Трошина Александра и Стефановой Людимилы.
  • Южная часть Участка №1 Дедковицкого месторождения в Житомирской области .   Стартовая цена   213 455,09   грн. Инициатор аукциона – ООО "Пол-Сенд"   Забудько Александра, Кушнерчука Анатолия и Костюшко Сергея.

С углинок

  • Торчинское месторождение в Волынской области.   Стартовая цена   1 276 298,24 грн. Инициатор - аукцион ООО "Мирекстрейд"   Карбан Марии.

Глина

  • Участок Миролюбовская в Харьковской области .   Стартовая цена   1 979 817,12 грн. Инициатор аукциона – ООО ПО "Шахтострой"   Валентина Шеветовского.

янтарь

  • Участок Облако 2 в Ровенской области .   Стартовая цена   2 585 453 грн. Инициатор аукциона – ООО "Амбер Трейд 24"   Кирильчука Вадима.

Подземные воды питьевые

  • Водозаборный участок   в с. Момотовое (скважина №1) в Харьковской области .   Стартовая цена   397 646,91 грн. Инициатор аукциона – ФЛП Беспалый Александр.
  • Участок Реликтовый (скважина №1) в Киевской области .   Стартовая цена   4 358 210,18 грн. Инициатор аукциона – ООО "Полимер-ПАП"   Черного Виталия.
  • Сингуровский участок (скважина № 1) в Житомирской области.   Стартовая цена   397 646,91 грн. Инициатор аукциона – ООО "Аквадельфия"   Волгушева Анна.
  • Участок Великокопанска в Закарпатской области .   Стартовая цена   1 513 662,74 грн. Инициатор аукциона – ООО "Прайм ДЗ"   Козлович Лилии.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие специального разрешения для частного предприятия "Подолье-Кирпич" в Хмельницкой области для добычи суглинков на Заслучненском месторождении.

Светлана Манько