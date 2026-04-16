Янтарь, подземные воды и песок: девять спецразрешений на пользование недрами выставили на аукцион

Государственная служба геологии и недр Украины объявила о новых аукционах по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Торги назначены на 5 мая 2026 г. года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что торги пройдут в электронной системе АО "Прозорро.Продажи". Предложения принимаются с 17 апреля по 4 мая .

Песок

Белгород-Днестровское месторождение (северный участок) в Одесской области . Стартовая цена 1 459 861,51 грн . Инициатор аукциона – ООО "Лиман ЛТД Плюс" Трошина Александра и Стефановой Людимилы.

Южная часть Участка №1 Дедковицкого месторождения в Житомирской области . Стартовая цена 213 455,09 грн. Инициатор аукциона – ООО "Пол-Сенд" Забудько Александра, Кушнерчука Анатолия и Костюшко Сергея.

С углинок

Торчинское месторождение в Волынской области. Стартовая цена 1 276 298,24 грн. Инициатор - аукцион ООО "Мирекстрейд" Карбан Марии.

Глина ​

Участок Миролюбовская в Харьковской области . Стартовая цена 1 979 817,12 грн. Инициатор аукциона – ООО ПО "Шахтострой" Валентина Шеветовского.

янтарь ​

Участок Облако 2 в Ровенской области . Стартовая цена 2 585 453 грн. Инициатор аукциона – ООО "Амбер Трейд 24" Кирильчука Вадима.

Подземные воды питьевые

Водозаборный участок в с. Момотовое (скважина №1) в Харьковской области . Стартовая цена 397 646,91 грн . Инициатор аукциона – ФЛП Беспалый Александр.

Участок Реликтовый (скважина №1) в Киевской области . Стартовая цена 4 358 210,18 грн . Инициатор аукциона – ООО "Полимер-ПАП" Черного Виталия.

Сингуровский участок (скважина № 1) в Житомирской области. Стартовая цена 397 646,91 грн . Инициатор аукциона – ООО "Аквадельфия" Волгушева Анна.

Участок Великокопанска в Закарпатской области . Стартовая цена 1 513 662,74 грн. Инициатор аукциона – ООО "Прайм ДЗ" Козлович Лилии.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие специального разрешения для частного предприятия "Подолье-Кирпич" в Хмельницкой области для добычи суглинков на Заслучненском месторождении.