Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк снизил комиссию на зарубежные переводы

смартфон
ПриватБанк снизил комиссию на переводы за границу и из-за границы / Depositphotos

ПриватБанк продолжил действие пониженных тарифов на международные денежные переводы для клиентов в системе Приват24. Льготные условия будут действовать до 31 мая 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Речь идет о переводах с заграничных карт на карты ПриватБанка, а также о переводах с валютных карт банка на зарубежные карты.

Для операций из-за границы на карты ПриватБанка установлен тариф 1% от суммы перевода вместо предыдущих 1,5%. Для переводов с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты действует тариф 1% (минимум 50 грн) вместо 2%.

В банке отмечают, что решение направлено на повышение доступности цифровых финансовых сервисов и упрощение поддержки родственников и близких за границей.

Переводы можно осуществлять через мобильное приложение или веб-версию Приват24. Для этого необходимо ввести реквизиты карты, выбрать карту зачисления или отправки средств, указать сумму и подтвердить операцию.

Отправить международный перевод с карты ПриватБанка можно только с валютных счетов в долларах США или евро.

Кроме того, клиентам доступно дистанционное открытие цифровых валютных карт в Приват24, а также онлайн-покупка валюты непосредственно в мобильном банке.

Напомним, недавно ПриватБанк совместно с Visa запустили программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.

Автор:
Татьяна Гойденко