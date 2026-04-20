ПриватБанк снизил комиссию на зарубежные переводы

ПриватБанк продолжил действие пониженных тарифов на международные денежные переводы для клиентов в системе Приват24. Льготные условия будут действовать до 31 мая 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Речь идет о переводах с заграничных карт на карты ПриватБанка, а также о переводах с валютных карт банка на зарубежные карты.

Для операций из-за границы на карты ПриватБанка установлен тариф 1% от суммы перевода вместо предыдущих 1,5%. Для переводов с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты действует тариф 1% (минимум 50 грн) вместо 2%.

В банке отмечают, что решение направлено на повышение доступности цифровых финансовых сервисов и упрощение поддержки родственников и близких за границей.

Переводы можно осуществлять через мобильное приложение или веб-версию Приват24. Для этого необходимо ввести реквизиты карты, выбрать карту зачисления или отправки средств, указать сумму и подтвердить операцию.

Отправить международный перевод с карты ПриватБанка можно только с валютных счетов в долларах США или евро.

Кроме того, клиентам доступно дистанционное открытие цифровых валютных карт в Приват24, а также онлайн-покупка валюты непосредственно в мобильном банке.

Напомним, недавно ПриватБанк совместно с Visa запустили программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.