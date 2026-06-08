РФ атаковала 4 энергообъекта ДТЭК: обесточено 67 населенных пунктов

В Днепропетровской области в результате очередной российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура ДТЭК. Без электроснабжения остались 67 населенных пунктов, что задело более 30 тысяч семей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Атака на энергетику Днепропетровской области

В выходные российские войска системно атаковали объекты энергетической инфраструктуры ДТЭК на Днепропетровщине. После каждого удара энергетики оперативно восстанавливали электроснабжение и возвращали свет в дома жителей региона.

В ночь на 8 июня враг снова нанес удар по энергетическим объектам. В результате атаки без электроэнергии остались 67 населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч семей.

На одном из пораженных объектов возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Пока энергетики ожидают разрешения от саперов, чтобы начать восстановительные работы и вернуть электроснабжение в пострадавшие районы.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, накануне из-за очередной вражеской атаки одна из теплоэлектростанций ДТЭК испытала существенные разрушения. С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали ТЭС компании почти в 230 раз.