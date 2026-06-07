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Россия дважды атаковала шахту ДТЭК

взрыв
На Днепропетровщине россияне дважды атаковали шахту ДТЭК

7 июня российская армия дважды атаковала угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что в результате удара дроном вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

В компании подчеркивают, что это уже третий обстрел этого предприятия за последние дни. В частности, накануне дорогой на смену из-за удара российского дрона погиб работник шахты ДТЭК "Павлоградуголь" Юрий Филиппов.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, накануне из-за очередной вражеской атаки одна из теплоэлектростанций ДТЭК потерпела существенные разрушения. С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали ТЭС компании почти в 230 раз.

Автор:
Светлана Манько