Росія двічі атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

7 червня російська армія двічі атакувала вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок удару дроном поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

У компанії наголошують, що це вже третій обстріл цього підприємства за останні дні. Зокрема, напередодні дорогою на зміну через удар російського дрона загинув працівник шахти ДТЕК "Павлоградвугілля" Юрій Філіппов.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, напередодні через чергову ворожу атаку одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала суттєвих руйнувань. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували ТЕС компанії майже 230 разів.