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РФ атакувала 4 енергооб’єкти ДТЕК: знеструмлено 67 населених пунктів
У Дніпропетровській області внаслідок чергової російської атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру ДТЕК. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, що зачепило понад 30 тисяч родин.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Атака на енергетику Дніпропетровщини
Упродовж вихідних російські війська системно атакували об’єкти енергетичної інфраструктури ДТЕК на Дніпропетровщині. Після кожного удару енергетики оперативно відновлювали електропостачання та повертали світло в домівки мешканців регіону.
У ніч на 8 червня ворог знову завдав удару по енергетичних об’єктах. Унаслідок атаки без електроенергії залишилися 67 населених пунктів, де проживають понад 30 тисяч родин.
На одному з уражених об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Наразі енергетики очікують дозволу від саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи та повернути електропостачання у постраждалі райони.
Про ДТЕК
Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.
Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.
Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.
Нагадаємо, напередодні через чергову ворожу атаку одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала суттєвих руйнувань. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували ТЕС компанії майже 230 разів.