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РФ атакувала 4 енергооб’єкти ДТЕК: знеструмлено 67 населених пунктів

атака на Нафтогаз
Россия третьи сутки подряд атакует объекты Нафтогаза: / Нафтогаз

У Дніпропетровській області внаслідок чергової російської атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру ДТЕК. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, що зачепило понад 30 тисяч родин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Атака на енергетику Дніпропетровщини

Упродовж вихідних російські війська системно атакували об’єкти енергетичної інфраструктури ДТЕК на Дніпропетровщині. Після кожного удару енергетики оперативно відновлювали електропостачання та повертали світло в домівки мешканців регіону.

У ніч на 8 червня ворог знову завдав удару по енергетичних об’єктах. Унаслідок атаки без електроенергії залишилися 67 населених пунктів, де проживають понад 30 тисяч родин.

На одному з уражених об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі енергетики очікують дозволу від саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи та повернути електропостачання у постраждалі райони.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року. 

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу. 

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, напередодні через чергову ворожу атаку одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала суттєвих руйнувань. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували ТЕС компанії майже 230 разів. 

Автор:
Ольга Опенько