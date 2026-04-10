ПриватБанк і Visa запускають кешбек на міжнародні перекази

ПриватБанк спільно з Visa запускають програму кешбеків для клієнтів, які здійснюють або отримують міжнародні грошові перекази на картки Visa.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

У межах програми українці зможуть отримати кешбек у розмірі 2 026 грн за умови участі в акції, яка триватиме з 10 квітня по 10 липня 2026 року.

Для участі необхідно зареєструватися на сайті програми та отримати щонайменше один міжнародний переказ на картку ПриватБанку Visa або здійснити переказ з валютної картки Visa на суму від 2 026 грн в еквіваленті.

Кожна додаткова операція збільшує шанси на отримання кешбеку. Загалом програмою передбачено виплату кешбеків 300 клієнтам банку.

Максимальна сума винагороди не обмежується, що дозволяє отримувати кешбек на різних етапах участі в програмі.

У програмі беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, доступних у ПриватБанку. Операції можна здійснювати через мобільний додаток "Приват24" у розділі "Переказати" або через вебверсію сервісу в розділі "Переказ на картку". Перекази доступні з валютних карток у доларах США та євро.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки платіжної системи Mastercard.