Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПриватБанк запустив кешбек за міжнародні перекази через Ria

ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки платіжної системи Mastercard.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис ПриватБанку.

Акція діятиме з 25 березня до 25 липня 2026 року. У цей період клієнти, які отримають перекази на суму від 2 тис. грн в еквіваленті, автоматично братимуть участь у щомісячному розіграші кешбеку в розмірі 2 тис. грн.

Загалом банк планує визначити 100 переможців протягом дії програми — по 25 щомісяця. При цьому один клієнт може отримувати кешбек на кожному етапі акції.

Окремо передбачено гарантований бонус для нових користувачів сервісу. Клієнти, які не отримували переказів через Ria понад три місяці, можуть розраховувати на кешбек у розмірі 5% від суми першого переказу, але не більше 200 грн. Для цього необхідно активувати пропозицію у програмі лояльності "Привіт" у застосунку Приват24.

У банку розраховують, що нова програма стимулюватиме використання міжнародних переказів та підвищить залученість клієнтів до цифрових сервісів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ПриватБанк та Visa запустили програму кешбеку та винагород за перекази за номером телефону. Кожний грошовий переказ давав можливість клієнтам отримати кешбек від 150 до 15 тис грн.

Автор:
Тетяна Гойденко