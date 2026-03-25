ПриватБанк запустив кешбек за міжнародні перекази через Ria

ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки платіжної системи Mastercard.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис ПриватБанку.

Акція діятиме з 25 березня до 25 липня 2026 року. У цей період клієнти, які отримають перекази на суму від 2 тис. грн в еквіваленті, автоматично братимуть участь у щомісячному розіграші кешбеку в розмірі 2 тис. грн.

Загалом банк планує визначити 100 переможців протягом дії програми — по 25 щомісяця. При цьому один клієнт може отримувати кешбек на кожному етапі акції.

Окремо передбачено гарантований бонус для нових користувачів сервісу. Клієнти, які не отримували переказів через Ria понад три місяці, можуть розраховувати на кешбек у розмірі 5% від суми першого переказу, але не більше 200 грн. Для цього необхідно активувати пропозицію у програмі лояльності "Привіт" у застосунку Приват24.

У банку розраховують, що нова програма стимулюватиме використання міжнародних переказів та підвищить залученість клієнтів до цифрових сервісів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ПриватБанк та Visa запустили програму кешбеку та винагород за перекази за номером телефону. Кожний грошовий переказ давав можливість клієнтам отримати кешбек від 150 до 15 тис грн.