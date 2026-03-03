Запланована подія 2

Три роки замість трьох місяців: ПриватБанк розширив доступ до архіву фіскальних чеків

ПриватБанк для бізнесу, ноутбук
ПриватБанк розширив доступ до архіву фіскальних чеків / ПриватБанк

ПриватБанк розширив інструментарій фінансового контролю для бізнесу, які користуються системою програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) "Каса". Головним оновленням стало збільшення терміну доступу до архіву фіскальних чеків з 90 днів до 3 років, але не раніше 2023 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

"Розширений доступ до історії чеків відкриває більше можливостей для оперативного та стратегічного управління бізнесом", — зазначили в установі.

Можливості для бізнесу

Доступ до архіву дозволяє підприємцям швидко знайти потрібний чек за датою або номером, а також спрощує обслуговування клієнтів, які звертаються через 6-12 місяців після покупки за гарантійними зобов’язаннями чи поверненнями.

Крім того новий функціонал полегшує відновлення бухгалтерського обліку, даючи змогу усувати розбіжності за минулі періоди, а також допомагає аналізувати сезонність та прогнозувати закупівлі через порівняння результатів аналогічних періодів минулих років.

Як скористатися функцією?

Для формування звіту необхідно у меню ПРРО "Каса" перейти до розділів "Зміни і Чеки" або "Сформувати звіт". Після вибору торгової точки та конкретного ПРРО слід вказати потрібний період у календарі. Одна вибірка може охоплювати період до 31 календарного дня.

Як зазначили у Приватбанку, станом на 2025 рік кількість активних віртуальних касових апаратів у системі зросла на 30% і становить 64 тисячі одиниць. Майже половина роздрібної мережі еквайрингу банку використовує POS-термінали або застосунок "Термінал" разом із сервісом "Каса", що забезпечує річний обіг у розмірі 87,6 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому а Україні запустили пілотний проєкт "єЧек" — державну програма електронних чеків у банкінгу. Пілот працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС "Укрнафта".

Автор:
Тетяна Ковальчук