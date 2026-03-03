Три роки замість трьох місяців: ПриватБанк розширив доступ до архіву фіскальних чеків

ПриватБанк розширив інструментарій фінансового контролю для бізнесу, які користуються системою програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) "Каса". Головним оновленням стало збільшення терміну доступу до архіву фіскальних чеків з 90 днів до 3 років, але не раніше 2023 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

"Розширений доступ до історії чеків відкриває більше можливостей для оперативного та стратегічного управління бізнесом", — зазначили в установі.

Можливості для бізнесу

Доступ до архіву дозволяє підприємцям швидко знайти потрібний чек за датою або номером, а також спрощує обслуговування клієнтів, які звертаються через 6-12 місяців після покупки за гарантійними зобов’язаннями чи поверненнями.

Крім того новий функціонал полегшує відновлення бухгалтерського обліку, даючи змогу усувати розбіжності за минулі періоди, а також допомагає аналізувати сезонність та прогнозувати закупівлі через порівняння результатів аналогічних періодів минулих років.

Як скористатися функцією?

Для формування звіту необхідно у меню ПРРО "Каса" перейти до розділів "Зміни і Чеки" або "Сформувати звіт". Після вибору торгової точки та конкретного ПРРО слід вказати потрібний період у календарі. Одна вибірка може охоплювати період до 31 календарного дня.

Як зазначили у Приватбанку, станом на 2025 рік кількість активних віртуальних касових апаратів у системі зросла на 30% і становить 64 тисячі одиниць. Майже половина роздрібної мережі еквайрингу банку використовує POS-термінали або застосунок "Термінал" разом із сервісом "Каса", що забезпечує річний обіг у розмірі 87,6 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому а Україні запустили пілотний проєкт "єЧек" — державну програма електронних чеків у банкінгу. Пілот працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС "Укрнафта".