В Україні запустили пілотний проєкт “єЧек”: вже працює у чотирьох банках

В Україні запустили пілотний проєкт “єЧек” — державну програма електронних чеків у банкінгу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд продовжує спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни.

Свириденко зауважила, що пілот працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС "Укрнафта".

Як пояснила очільниця уряду, це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку.

"Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", - підкреслила Свириденко.

Вона додала, що для покупців цифровий чек буде доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та діє для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий.

Наприкінці 2025 року уряд схвалив постанову, якою врегулював запуск національного електронного чека. Він має на меті зробити покупки зручнішими для громадян, зменшити бюрократію для бізнесу та забезпечити державі прозору статистику.

Розробкою сервісу займається Мінекономіки у співпраці з Мінцифрою, "Дією", Мінфіном, ДПС, НБУ та платіжними системами.