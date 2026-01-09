Запланована подія 2

У 2025 році сформовано 10,4 трлн чеків – на 10% більше ніж у 2024

термінал
У 2025 році сформовано 10,4 трлн чеків / Depositphotos

У 2025 році в Україні кількість фіскальних чеків зросла до 10,4 трлн одиниць, що на 10% більше, ніж у 2024 році (9,5 трлн чеків).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Податкової служби.

Загальний задекларований виторг через реєстратори розрахункових операцій (РРО) склав 5,6 трлн грн, що на 1,2 трлн грн або 27,6% більше, ніж у попередньому році.

Експерти пов’язують таку динаміку із поступовим підвищенням прозорості розрахунків, детінізацією економіки та більш уважним ставленням споживачів до отримання розрахункових документів під час покупок.

"Фіскальний чек – не формальність, а запорука наповнення бюджету і захисту прав", – зазначають у профільних органах.

Зростання кількості чеків та виторгу свідчить про активне впровадження фіскалізації та дотримання бізнесом законодавчих норм, що підвищує прозорість економіки та стимулює розвиток легального ринку.

З 1 серпня знову діють максимальні штрафи за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік. 

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 серпня 2025 року за порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, знову застосовуватимуться максимальні штрафи. Законодавство встановлює такі розміри стягнень: 100% вартості реалізованих товарів чи послуг — при першому порушенні; 150% вартості — за кожне наступне.

Автор:
Тетяна Гойденко