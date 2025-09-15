Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Прозорі розрахунки: виторг через РРО зріс на третину

РРО
Фото: Depositphotos

У серпні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4 % більше, ніж у січні цього року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Там зауважують, що серпень продовжив позитивну динаміку у сфері фіскалізації та контролю розрахункових операцій.

У серпні створено 919,5 млн чеків

Також помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.

Крім того, значну динаміку зафіксовано за кількістю розрахункових документів:

  • у серпні створено 919,5 млн чеків, що на 137,1 млн шт., або 17,5 % більше, ніж у січні (782,4 млн шт.);
  •  у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.

У ДПС вважають, що такі результати свідчать про дієвість системної співпраці бізнесу та податкової.

Нагадаємо, у липні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через РРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн, або на 5% більше, ніж у червні, коли показник становив 465,3 млрд грн.

З 1 серпня знову діють максимальні штрафи за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік. 

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 серпня 2025 року за порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, знову застосовуватимуться максимальні штрафи. Законодавство встановлює такі розміри стягнень:

  • 100% вартості реалізованих товарів чи послуг — при першому порушенні;
  • 150% вартості — за кожне наступне.
Автор:
Світлана Манько