Прозорі розрахунки: виторг через РРО зріс на третину

У серпні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4 % більше, ніж у січні цього року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Там зауважують, що серпень продовжив позитивну динаміку у сфері фіскалізації та контролю розрахункових операцій.

У серпні створено 919,5 млн чеків

Також помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.

Крім того, значну динаміку зафіксовано за кількістю розрахункових документів:

у серпні створено 919,5 млн чеків, що на 137,1 млн шт., або 17,5 % більше, ніж у січні (782,4 млн шт.);

у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.

У ДПС вважають, що такі результати свідчать про дієвість системної співпраці бізнесу та податкової.

Нагадаємо, у липні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через РРО, склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн, або на 5% більше, ніж у червні, коли показник становив 465,3 млрд грн.

З 1 серпня знову діють максимальні штрафи за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 серпня 2025 року за порушення, пов'язані з РРО/ПРРО, знову застосовуватимуться максимальні штрафи. Законодавство встановлює такі розміри стягнень: