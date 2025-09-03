До 50 тисяч гривень: ДПС виявила надто низькі доходи у ресторанів та кафе

Державна податкова служба виявила, що деякі заклади громадського харчування, включаючи ресторани, кафе та бари, декларують аномально низькі доходи — до 50 тисяч гривень на місяць. За оцінкою ДПС, такі показники є економічно необґрунтованими та не дозволяють покрити навіть мінімальні витрати на ведення бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними податкової, при задекларованому доході в 50 тисяч гривень на місяць, заклад не може покрити витрати на:

оплату праці: мінімум трьох працівників (кухаря, офіціанта, бармена) із зарплатою від 8 тисяч грн;

податки та ліцензії: зокрема, ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем;

операційні витрати: закупівлю продуктів, утримання приміщення та інші витрати.

Крім того, деякі заклади декларують лише безготівкові операції, або їх готівкові розрахунки становлять менше 5% від загального виторгу. Така податкова поведінка не лише завдає шкоди державному бюджету, а й підвищує ризики для самого бізнесу, оскільки такі заклади потрапляють під посилений контроль ДПС.

Податкова служба нагадує підприємцям про необхідність дотримуватися законодавства та проводити всі розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій (РРО) у повному обсязі.

Нагадаємо, після запровадження мораторію, у серпні податкова служба скоротила кількість перевірок майже на третину, при цьому їхня результативність залишилась високою. У липні провели трохи більше 3,6 тисячі фактичних перевірок, а у серпні їхня кількість зменшилася до 2,3 тисячі.