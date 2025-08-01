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Податкова знижка: українці задекларували до повернення з бюджету майже 470 млн гривень

гривня
Українці повернули майже 470 млн гривень податкової знижки. / Pixabay

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25%.  

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані виконуючої обов’язки голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. 

На які витрати подають декларації українці?

Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:

  • оплата навчання; 
  • страхування та пенсійні внески; 
  • сплата відсотків за іпотекою.

Регіони-лідери за кількістю декларацій на податкову знижку: 

  • Львівська область – майже 10000; 
  • Київ – 6000; 
  • Київська область – 5200; 
  • Дніпропетровська область – 4400; 
  • Тернопільська область – 4300.

"Такий інструмент – це про довіру та партнерство між державою та платниками податків. Це приклад того, що податки працюють на людину", – зазначила Карнаух. 

Нагадаємо, громадяни України можуть скористатися податковою знижкою, якщо вони протягом року здійснювали витрати на благодійність. При цьому, кошти, переведені безпосередньо на рахунки волонтерів як фізичних осіб, не враховуються при розрахунку цієї знижки.

Автор:
Тетяна Ковальчук